Стало известно, будет ли салют на День города в Новосибирске 28 июня

В этом году День города в Новосибирске пройдет без салюта. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявила директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

«28 июня в 23:00 мы закончим День города без салюта. Его не будет», — сказала Ирина Саркисян в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Напомним, что в Новосибирске уже несколько лет не запускают салют на День города. В последние годы праздничное шоу устраивают только 9 Мая.

Несмотря на отсутствие салюта, программа Дня города обещает быть насыщенной. Главной площадкой празднования 133-го дня рождения Новосибирска станет площадь Ленина. Также мероприятия пройдут на Михайловской набережной, в парке «Березовая роща» и во всех городских парках.

Стартует праздник в 10:00 с зарядки с чемпионами на площади Ленина. В 12:00 состоится официальное открытие с участием первых лиц города и области. В течение дня запланированы проекты «Город поет» и «Город танцует», выступления национальных коллективов, а финальная программа начнется в 22:00. Завершится праздник в 23:00, но уже без салюта.

Ранее Сиб.фм публиковал программу мероприятий на День города в Новосибирске.