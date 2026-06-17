Суд в Новосибирске наказал мошенницу за фиктивные фитнес-туры на Алтай

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 43-летней женщине, обманувшей шестерых человек под видом организации спортивного отдыха. Она была признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как установлено в судебном заседании, подсудимая разместила в интернете объявление о проведении фитнес-тура на Алтае. Предложение выглядело заманчивым, однако в реальности она не собиралась никуда везти клиентов. На её уловку откликнулись шесть доверчивых желающих, которые перевели на банковский счёт злоумышленницы в общей сложности 166 тысяч рублей. Все полученные деньги аферистка потратила на личные нужды, а обещанные туры так и не состоялись.

Суд назначил ей наказание в виде 400 часов обязательных работ. Кроме того, в полном объёме удовлетворены исковые требования всех потерпевших – женщине предстоит вернуть каждому обманутому клиенту всю сумму причинённого ущерба. Ранее она судима не была.