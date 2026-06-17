Течение унесло подростка: в Новосибирской области на реке погиб 14-летний мальчик

В Новосибирской области произошла трагедия на воде. В селе Верх-Красноярка утонул 14-летний подросток. Об этом сообщили в Центре ГО, ЧС и ПБ региона.

По предварительным данным, несчастный случай произошел на реке Тартас. Подростка унесло сильным течением. Взрослых рядом не оказалось, поэтому помочь ему было некому.

После сообщения о происшествии начались поиски. Водолазы обследовали различные участки акватории реки. Тело мальчика удалось обнаружить только спустя сутки.

После завершения поисковых работ погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Спасатели вновь обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра возле водоемов. В ведомстве напомнили, что даже хорошие навыки плавания не всегда помогают справиться с сильным течением.