Трассу «Новосибирск – Кочки – Павлодар» частично перекроют 19 июня ради ремонта моста

С 19 июня автомобилистов ждут изменения на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

В связи с ремонтом моста через реку Карасук на 364-м километре этой дороги транспорт перенаправят на объездную трассу, строительство которой уже закончено.

Подрядная организация ООО «Новосибдорстрой» завершила укладку асфальтобетонного покрытия и сейчас выполняет финишную подготовку временного маршрута. Строители наносят разметку, монтируют барьерные ограждения и устанавливают дорожные знаки.

Основные же работы на мостовом сооружении развернутся в рамках контракта с территориальным управлением автомобильных дорог. Подрядчику предстоит провести полный демонтаж и ремонт балок пролетных строений, опор и подферменных площадок, а также полностью заменить мостовое полотно и ограждения. Полное завершение объекта и сдача моста в эксплуатацию намечены на октябрь 2027 года.

Водителей просят быть предельно внимательными, строго следовать временным знакам и соблюдать скоростной режим на всем протяжении объездного участка.