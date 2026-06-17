Цены в Новосибирской области растут быстрее, чем в среднем по России

В Новосибирской области в апреле 2026 года продолжился рост цен на товары и услуги.

По данным Росстата, за месяц стоимость потребительской корзины увеличилась на 0,61%. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

Годовая инфляция в регионе достигла 6,03%. Этот показатель оказался выше среднего по стране. В целом по России годовой рост цен составил 5,58%.

Сильнее всего в апреле подорожали услуги. Если оценивать ситуацию за последние 12 месяцев, именно эта категория показала наиболее заметный рост стоимости. Цены на продукты питания и непродовольственные товары увеличивались менее активно.

В Банке России объяснили изменение цен ростом расходов производителей и поставщиков. В частности, увеличились затраты на логистику и выпуск продукции. Кроме того, на стоимость ряда услуг повлиял высокий потребительский спрос.

При этом специалисты отмечают, что в целом по стране годовая инфляция постепенно замедляется, несмотря на продолжающийся рост цен в отдельных регионах.