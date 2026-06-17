Турпоток в Новосибирскую область превысил 1,4 млн человек

В 2025 году в Новосибирской области работали 496 средств размещения. Такие данные привел Новосибирскстат.

Большую часть объектов составили гостиницы и аналогичные средства размещения. Их в регионе насчитывалось 323. Еще 135 объектов относятся к специализированным местам отдыха, включая базы отдыха, кемпинги и санатории. Кроме того, работали 38 гостевых домов и других вариантов размещения.

За год гостиницы, базы отдыха и другие объекты приняли более 1,49 миллиона человек. Это составляет 97,3% от показателя предыдущего года. Всего гости региона провели в местах размещения свыше 4,5 миллиона ночей.

Специализированные средства размещения посетили 261,7 тысячи человек. Из них 124,3 тысячи выбрали санаторно-курортное лечение. Еще 4,2 тысячи человек приезжали в санатории только на лечебные процедуры без проживания.

Среди всех гостей региона насчитывалось 52,7 тысячи иностранных граждан. Почти 30 тысяч человек приехали в Новосибирскую область с личными целями, а еще 23,4 тысячи посетили регион по работе или в командировках.

Основную часть отдыхающих составили люди в возрасте от 18 до 54 лет. Их доля достигла 73,2%. Дети и подростки до 18 лет составили 14,8% от общего числа гостей, а жители старше 55 лет — 12%.