У вокзала Новосибирск-Главный снесли ряд киосков: горожане спорят о решении властей

В Новосибирске демонтировали торговые павильоны возле вокзала Новосибирск-Главный. Об этом пишет «Прецедент».

Работы проходят на улице Дмитрия Шамшурина, 43/1 к1. Сейчас на месте бывших киосков рабочие разбирают конструкции и вывозят строительный мусор.

Ранее здесь работали кафе, точки с шаурмой, киоски и другие небольшие торговые объекты. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Демонтаж вызвал споры среди горожан. Часть жителей считает, что возле вокзала стало меньше доступных мест, где можно быстро и недорого перекусить перед поездкой.

Другие новосибирцы поддержали решение. По их словам, киоски занимали проходы, а территория рядом с ними часто оставалась захламленной.

Ранее в мэрии сообщали, что только за последний месяц в Новосибирске убрали 186 незаконно установленных киосков и павильонов. В городской администрации подчеркнули, что работа по выявлению и демонтажу таких объектов будет продолжена.