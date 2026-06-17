82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 00:41
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 00:41
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
вчера 23:30
общество

В Новосибирске могут изменить маршрут автобуса №45К

Фото: Сиб.фм / АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске стартовал опрос о возможном изменении схемы движения автобуса №45К. Об этом 17 июня сообщили в городской администрации.

Специалисты Центра управления городским автоэлектротранспортом предлагают добавить в маршрут две новые остановки. Речь идет об остановке «Улица Немировича-Данченко» на пересечении с улицей Ватутина и остановке «Парк „У моря Обского“» на улице Софийской.

Автобус №45К соединяет центральный корпус областной больницы в Кировском районе с Чемским бором в Советском районе.

Итоги опроса помогут определить, стоит ли вносить изменения в действующий маршрут общественного транспорта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.