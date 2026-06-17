В Новосибирске могут изменить маршрут автобуса №45К

В Новосибирске стартовал опрос о возможном изменении схемы движения автобуса №45К. Об этом 17 июня сообщили в городской администрации.

Специалисты Центра управления городским автоэлектротранспортом предлагают добавить в маршрут две новые остановки. Речь идет об остановке «Улица Немировича-Данченко» на пересечении с улицей Ватутина и остановке «Парк „У моря Обского“» на улице Софийской.

Автобус №45К соединяет центральный корпус областной больницы в Кировском районе с Чемским бором в Советском районе.

Итоги опроса помогут определить, стоит ли вносить изменения в действующий маршрут общественного транспорта.