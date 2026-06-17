В Новосибирске планируют построить крупнейший детский медицинский корпус

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и губернатор Андрей Травников посетили Государственная Новосибирская областная клиническая больница, где им представили проект нового детского корпуса.

По словам Александра Жукова, объект крайне важен для региона. Новый корпус планируют построить рядом с действующим Перинатальным центром и другими профильными отделениями. Проект уже получил поддержку Минздрава России. Основной вопрос сейчас связан с финансированием строительства.

Андрей Травников отметил, что власти учли опыт создания Перинатального центра. Все ключевые проектные решения уже согласованы на федеральном уровне. Это позволит избежать серьезных изменений в будущем и повысит шансы на получение федеральных средств.

Первым этапом проекта станет строительство нового пищеблока. После этого на его месте начнут возводить детский корпус.

Главный врач областной больницы Анатолий Юданов сообщил, что медицинское учреждение готово заранее заняться подготовкой специалистов. Аналогичная работа уже проводилась перед запуском Перинатального центра.

Согласно проекту, в новом корпусе и существующих помещениях разместят 469 коек. Здесь будут работать отделения онкологии и гематологии, челюстно-лицевой хирургии, офтальмологии, оториноларингологии, уроандрологии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Также предусмотрены операционный блок на десять операционных и поликлиника, рассчитанная на 240 посещений в смену.

Власти региона называют проект стратегическим и рассчитывают на федеральную поддержку для его реализации.