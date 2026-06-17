В Новосибирске учёные разработали коляску-вездеход

В Новосибирске создали электроколяску, которая способна облегчить жизнь людям, ограниченным в передвижении. Разработчиком выступила инновационная компания-резидент «Сколково». Главная особенность изобретения – в том, что для передвижения ему не нужны пандусы или подъемники: умное устройство само преодолевает ступени, позволяя человеку сохранять мобильность в любой среде. Подробнее о разработке – в материале Сиб.фм.

Шаг к созданию доступной среды

При производстве используется 85% российских компонентов. Программное обеспечение и электронную «начинку» инженеры разработали сами. Благодаря системе вертикализации и полному приводу с крабовым разворотом коляска движется по бездорожью – ей не страшны песок, гравий, снег, грунтовые дороги. Она может вставать во весь рост и принимать горизонтальное положение, что открывает новые возможности для общения, работы и реабилитации.

Корпус коляски выполнен из авиационного алюминия, а интеллектуальная система управления автоматически подстраивается под угол наклона поверхности. Изобретение может помочь людям с ограниченными возможностями не зависеть от чужой помощи в городской среде и за её пределами.

От лёгкой до футбольной

Модельный ряд разработок компании разнообразен по назначению и функционалу: кресло-коляска с электроприводом, коляски ступенькоходные, вездеходные, лестничный подъемник, кресло-коляску вездеход. Линейка продукции широкая: от легких электроколясок до футбольных. Последнюю в этом году модернизировали: перекроили раму, посадку, изменили настройки, перенастроили двигатель. В результате эффективность выросла на 70%.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что данный проект – отличный пример того как господдержка помогает инноваторам пройти путь от идеи до серийного производства.

«Компания-резидент Фонда «Сколково», участник конкурсов Фонда содействия инновациям, – последовательно получала необходимое финансирование на всех этапах своего развития. Системную поддержку стартапам региона от разработок к промышленному внедрению оказывает Новосибирский областной инновационный фонд, региональный оператор «Сколково» и региональный представитель Фонда содействия инновациям», – прокомментировал министр.