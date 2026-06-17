В Новосибирске ввели режим повышенной готовности в детском саду из-за угрозы обрушения

Власти Новосибирска вводят режим повышенной готовности на территории детского сада №373 на улице Адриена Лежена. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте городской администрации.

Причиной стало аварийное состояние подпорной стены. По данным мэрии, существует риск обрушения строительных конструкций.

Руководству детского сада поручили ограничить доступ детей, родителей и сотрудников к опасному участку. На территории установят дополнительные ограждения и предупреждающие знаки.

Также департаменту образования поручили организовать охрану объекта. Эти меры необходимы для того, чтобы исключить доступ посторонних лиц на территорию учреждения.

Кроме того, городские службы должны в кратчайшие сроки организовать ремонт аварийной подпорной стены. После завершения работ специалисты оценят безопасность территории и возможность снятия ограничений.