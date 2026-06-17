В Новосибирской области более 14 тысяч медиков вышли на досрочную пенсию

В Новосибирской области более 14 тысяч медицинских работников уже оформили досрочную страховую пенсию по старости. Такие данные привело региональное отделение Социального фонда России.

При этом свыше 1,1 тысячи специалистов продолжают работать в системе здравоохранения. У многих из них стаж превышает 40 лет.

В Социальном фонде напомнили, что медики имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого необходимо накопить специальный стаж. Для сельских учреждений он составляет 25 лет, для городских больниц и поликлиник — 30 лет. Возраст и пол при этом не учитываются.

Заместитель управляющего отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина уточнила, что в стаж включаются не только периоды работы, но и время повышения квалификации. Важно, чтобы за сотрудником сохранялось место работы и начислялись страховые взносы.

Для назначения выплат также требуется накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году. Проверить данные можно через портал «Госуслуги».

Право на пенсию возникает спустя пять лет после выработки специального стажа. После оформления выплат медики могут продолжить работу или завершить карьеру — это не влияет на размер пенсии.