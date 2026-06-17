В Новосибирской области директор хозяйства получил срок за рубку леса на 730 тысяч

В Новосибирской области суд вынес приговор исполнительному директору АО «НПХ Краснозерское». Он был признан виновным в краже и незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Следствием установлено, что в период с 27 июля по 2 августа 2020 года руководитель дал указание подчиненным на вырубку леса. Рабочие, не посвященные в преступный замысел начальника, спилили бензопилами 146 сырорастущих берёз в защитных лесах на территории Краснозерского лесничества. Для транспортировки древесины использовался грузовик, принадлежащий предприятию. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 730 638 рублей.

Суд назначил сибиряку наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Дополнительно ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, также он на 2 года лишен права заниматься любыми видами лесозаготовительной деятельности. Исковые требования министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области о возмещении ущерба удовлетворены в полном объёме. Для обеспечения исполнения приговора конфискованы орудия преступления: автомобиль ГАЗ САЗ 3511 и три бензопилы марки «STIHL».