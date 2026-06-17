В Новосибирской области создают экологический щит для рек и озёр

Генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова сообщила о создании рабочей группы по сохранению водных объектов и природных территорий региона.

Инициатором проекта выступил губернатор Новосибирской области. Об этом пишет МК в Новосибирске.

В новую группу вошли более 20 экспертов, представители профильных ведомств и специалисты федеральных структур. Работу организовали на базе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Основной задачей станет сохранение парков, лесов, рек и озёр области. Среди первых направлений работы участники назвали защиту Озеро Чаны, сохранение природного баланса на Сокурская возвышенность и очистку берегов водоёмов от мусора.

Одним из ключевых решений может стать введение особого статуса для территорий рядом с реками и озёрами. Планируется, что такие зоны получат дополнительную защиту от застройки. При этом развитие этих территорий хотят планировать на срок от 50 до 100 лет.

Участники проекта отмечают, что успешным примером такого подхода уже стал Парк Арена, где удалось объединить природный ландшафт и современную зону отдыха.

Сейчас в градостроительной политике Новосибирска около 14 процентов территории имеют статус экологически защищённых зелёных зон. Аналогичный подход власти намерены распространить и на важнейшие водоёмы региона.