В Новосибирской области ужесточат правила катания на сапбордах

В Новосибирской области планируют ввести более жёсткие требования для любителей сапбордов и других маломерных плавсредств. Основная цель нововведений — повысить безопасность людей на воде, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Как пояснил заместитель министра транспорта региона Евгений Тюрин, в планах властей — обязать сапбордистов использовать спасательные жилеты. Также предлагается определить специальные зоны для катания, где не ходят крупные суда, чтобы избежать возможных столкновений. В настоящее время требование надевать жилет на сапборде не является обязательным, однако новые нормы уже разрабатываются совместно с региональным Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

В транспортной прокуратуре уточнили, что в ходе проверок были выявлены случаи, когда люди выходили на акваторию Оби на судах без разрешительных документов. По этим фактам возбуждены административные дела и поданы иски о запрете эксплуатации таких плавсредств. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент в регионе не зафиксировано ни одного случая гибели или травмирования людей на водном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сапбордисты очистили реку Тулу от мусора.