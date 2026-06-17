В Новосибирскую область идет новая волна жары до +34 градусов

В Новосибирской области в ближайшие дни снова ожидается аномальная жара. По прогнозам синоптиков, к выходным воздух в регионе может прогреться до +34 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 июня в Новосибирске сохранится жаркая и сухая погода. Днем температура составит от +27 до +29 градусов. Ночью ожидается от +13 до +15 градусов. Осадков в городе не прогнозируют.

По области ночью температура будет в пределах +13...+18 градусов. В отдельных районах она опустится до +7...+12. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. На западе региона местами возможны небольшие дожди и грозы, но в целом осадков будет мало.

20 июня жара усилится. В Новосибирске днем ожидается +29...+31 градус. Ночью температура останется на уровне +13...+15 градусов. Осадков снова не будет.

В районах области днем температура может подняться до +29...+34 градусов. Ночью сохранится прохлада в пределах +7...+18 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, 21 июня в Новосибирске днем ожидается около +30 градусов. Ночью температура опустится до +16.

Синоптики советуют жителям учитывать сильную жару при планировании поездок и работы на улице.