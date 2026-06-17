Внимание – профилактике. В 2025 году профилактические мероприятия в рамках территориальной программы ОМС прошли 1 734 411 человек

По итогам 2025 года профилактические мероприятия в рамках территориальной программы ОМС в Новосибирской области прошли 1 734 411 человек или 60% от общей численности населения. На оплату профилактических мероприятий, включающих диспансеризацию и профилактические осмотры, в прошлом году из бюджета ТФОМС НСО направлено 6,3 млрд. руб.

Кроме того, в 2025 году в Новосибирской области норматив объема по школам для больных с хроническими заболеваниями, установленный Территориальной программой медицинской помощи, выполнен в полном объеме. В таких школах количество комплексных посещений в 2025 году достигло 336,6 тысяч, в том числе в школах сахарного диабета – около 19 тысяч, финансовое обеспечение составило 547 млн. руб. Цель школы — максимально проинформировать пациента о болезни, предотвратить риск развития тяжелых осложнений и помочь справляться с болезнью в повседневной жизни.

Увеличение финансирования и рост охвата населения говорят о том, что система ОМС всё активнее фокусируется на профилактике. Сегодня каждый застрахованный может регулярно проходить обследования и получать своевременную медицинскую помощь.

Расширение охвата профилактических осмотров и диспансеризации позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, своевременно назначать необходимое лечение, снижать риски развития осложнений, улучшать общее состояние здоровья населения и сокращать долгосрочные затраты на лечение тяжёлых форм заболеваний.