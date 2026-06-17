Жара до +32 и ночной холод: синоптики предупредили о резких перепадах погоды в Новосибирской области

Жителей Новосибирской области на этой неделе ждет необычная погода с заметным контрастом между днем и ночью. Такой прогноз опубликовало Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 17 по 19 июня днем воздух будет прогреваться до +27...+32 градусов. При этом существенных осадков синоптики не ожидают.

Ночью температура станет значительно ниже. В большинстве районов столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Однако местами возможно похолодание до +7 градусов.

Также в регионе ожидается умеренный ветер. В отдельных районах его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют учитывать резкие перепады температуры при планировании поездок и отдыха на природе.