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82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 19:42
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 17:40
общество

Жара до +32 и ночной холод: синоптики предупредили о резких перепадах погоды в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Magnific
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Жителей Новосибирской области на этой неделе ждет необычная погода с заметным контрастом между днем и ночью. Такой прогноз опубликовало Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 17 по 19 июня днем воздух будет прогреваться до +27...+32 градусов. При этом существенных осадков синоптики не ожидают.

Ночью температура станет значительно ниже. В большинстве районов столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Однако местами возможно похолодание до +7 градусов.

Также в регионе ожидается умеренный ветер. В отдельных районах его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют учитывать резкие перепады температуры при планировании поездок и отдыха на природе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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