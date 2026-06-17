Жителю Новосибирской области ограничили свободу за купленные водительские права

Чановский районный суд вынес приговор мужчине, купившему водительские права через интернет. Он был признан виновным по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за использование заведомо поддельного документа. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установлено в суде, сибиряк заказал бланк водительского удостоверения с доставкой через почтовое отделение. Согласно заключению эксперта, документ не соответствовал защитному комплексу оригинального бланка, выпускаемого в России. Изображения линий защитной сетки и номера были выполнены способом струйной печати. Подделка предоставляла право управления транспортными средствами категорий «В», «В1» и «М».

17 ноября 2025 года обвиняемый управлял автомобилем и был остановлен инспектором ДПС. При проверке он умышленно предъявил фальшивое удостоверение, выдав его за подлинный официальный документ.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев с установлением соответствующих ограничений согласно статье 53 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.