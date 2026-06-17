Журналист выяснил, как изменились цены на бензин и дизель в Новосибирске за месяц

Пока в России обсуждают дефицит топлива в двух десятках регионов, Новосибирск тоже ощутил рост цен. Сравнение данных трёх крупных сетей — «Опти», «Энергия» и «Газпром» за май-июнь 2026 года показывает, что горючее прибавляет в цене быстрее инфляции, а динамика у разных операторов заметно различается. Журналист Сиб.фм отслеживал ее с 1 мая по 1 июнь, и вот результаты.

Как изменились цены за месяц

В среднем по городу бензин АИ-92 подорожал на 0,65 рубля, АИ-95 примерно также. Дизельное топливо показало больший разброс: от символических 0,30 рубля до резких 1,74 рубля в зависимости от сети и вида топлива.

В годовом выражении даже скромные 60-70 копеек за месяц превращаются в 11-15%. Владельцы дизельных автомобилей столкнулись с ещё более резким скачком.

Сравнение трёх сетей

На АИ-92 самый низкий ценник у «Газпрома» — 61,53 рубля в мае. Однако к июню он догнал конкурентов по темпу роста (+0,70 рубля). «Опти» прибавила столько же, а «Энергия» — чуть меньше (+0,60 рубля), но стартовала с более высокой базы. В итоге к июню разрыв между сетями сократился до минимума.

На АИ-95 картина похожая: «Газпром» и «Опти» шли почти наравне (65,71 и 65,70 в мае), «Энергия» держалась дороже на 40-50 копеек. Но именно «Энергия» показала наименьший прирост за месяц +0,60 рубля, тогда как «Газпром» прибавил +0,66, а «Опти» — +0,70 рубля.

Главное отличие выявилось на дизеле. Здесь разброс цен и динамика оказались максимальными:

— «Опти» повысила ДТ всего на 30 копеек (с 79,80 до 80,10)

— «Газпром», напротив, поднял дизель сразу на 1,74 рубля (с 79,90 до 81,64)

— «Энергия» предлагает два вида дизтоплива: ДТ-Л-К5 подорожал на 1,00 рубль (до 80,50), а ДТ Евро — на 1,60 рубля, достигнув 82,10.

Почему это важно не только владельцам авто?

Бензин — один из товаров, который тянет за собой всю экономику. Когда дорожает горючее, растёт стоимость доставки товаров и продуктов. Следом, спустя небольшой промежуток времени, поднимаются цены на стройматериалы, коммунальные услуги и конечную продукцию. Инфляция через бензин добирается до каждого рубля.

К концу мая — началу июня 2026 года более 20 регионов столкнулись с нехваткой топлива на заправках. Власти объясняют это ажиотажным спросом и призывают не покупать бензин про запас, утверждая, что такое поведение лишь подстёгивает искусственный дефицит.

Однако, есть и другие причины, например, сезонный рост потребления наложился на внеплановые остановки, что сдвинуло сроки отгрузки на 2-4 недели. На бирже возник дефицит — только 11 июня неудовлетворённый спрос на АИ‑92 превысил 21 тысячу тонн, а продажи бензина с начала года упали на 12,4%. В такой ситуации попытка запастись топливом выглядит уже не паникой, а вполне рациональным способом обезопасить себя.