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Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА
Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА

Фото Дениса Винокурова

28 октября «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:0.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд в домашнем матче с ЦСКА 28 октября.

Московский ЦСКА сенсационно проиграл новосибирским хоккеистам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл 28 октября в Новосибирске. Победная шайба принадлежала Никите Короткову.

Сейчас «Сибирь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 23 встречах.

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 2

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 3

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 4

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 5

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 6

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 7

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 8

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 9

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 10

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 11

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 12

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 13

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 14

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 15

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 16

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 17

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 18

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 19

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 20

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 21

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 22

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 23

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 24

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 25

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 26

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 27

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 28

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 29

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 30

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 31

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 32

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 33

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 34

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 35

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 36

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 37

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 38

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 39

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 40

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 41

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 42

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 43

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 44

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 45

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 46

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 47

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 48

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 49

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 50

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 51

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 52

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 53

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 54

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 55

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 56

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 57

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 58

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 59

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 60

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 61

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 62

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 63

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 64

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 65

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 66

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 67

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 68

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 69

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 70

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 71

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 72

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 73

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 74

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 75

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 76

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 77

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 78

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 79

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 80

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 81

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 82

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 83

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 84

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 85

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 86

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 87

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 88

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 89

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 90

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 91

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 92

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 93

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 94

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 95

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 96

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 97

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 98

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 99

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 100

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 101

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 102

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 103

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 104

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 105

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 106

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 107

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 108

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 109

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 110

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 111

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 112

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 113

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 114

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 115

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 116

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 117

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 118

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 119

Фото Фанаты прыгали от счастья: «Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА 120

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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