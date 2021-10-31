Украинские мотивы

Фото Дениса Винокурова

Мастер-класс по Петриковской росписи прошёл в Центре украинской культуры в Новосибирске.

Основная задача центра, который работает в Новосибирске с 1991 года – сохранение национальной украинской культуры. Организация тесно сотрудничает с Украинской национально-культурной автономией украинцев Новосибирска и городским Украинским культурно-просветительским центром «Шляхами Кобзаря».

«Большое внимание уделяется работе с детьми. Под нашей эгидой создано множество творческих коллективов как в городе, так и во многих посёлках области. Ежегодно проводим сотни мероприятий, детско-юношеский фестиваль «Веночек», Сорочинские ярмарки, семинары, лекции, мастер классы и многое другое. Выставки вообще на регулярной основе. Одна сменяет другую. В условиях современных ограничений проводим много мероприятий онлайн, для большего охвата заинтересованных граждан», — рассказали в Центре.

Отчет с выставки, семинара и мастер-класса по Петриковской росписи, внесенной ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, смотрите в репортаже Дениса Винокурова.