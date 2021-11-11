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Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу
Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу

Фото Густаво Зырянова

Потепление, пришедшее в Новосибирск после обильного снегопада, превратило городские улицы и тротуары в полосу препятствий – пешеходы с трудом «лавируют» среди луж и застревают в снежной каше.

Снежная каша под ногами, «ручьи» на дорогах и гигантские лужи во дворах – плюсовые температуры устроили настоящую распутицу в ноябрьском Новосибирске. Вместо того чтобы радоваться потеплению, горожане чертыхаются, «переплывая» дороги-реки, и мысленно прощаются с размоченной обувью.

Автовладельцы тоже не в восторге от погоды. Летящие из-под колёс грязные брызги превращают машины в чумазых «домовят», которым скоро предстоит серьёзное испытание. Уже через пару дней в Новосибирске похолодает и улицы покроются опасным гололёдом.

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 2

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 3

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 4

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 5

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 6

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 7

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 8

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 9

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 10

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 11

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 12

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 13

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 14

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 15

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 16

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 17

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 18

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 19

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 20

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 21

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 22

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 23

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 24

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 25

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 26

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 27

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 28

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 29

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 30

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 31

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 32

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 33

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 34

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 35

Фото Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу 36

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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