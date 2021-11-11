Каша под ногами: как Новосибирск превратился в город-лужу

Фото Густаво Зырянова

Потепление, пришедшее в Новосибирск после обильного снегопада, превратило городские улицы и тротуары в полосу препятствий – пешеходы с трудом «лавируют» среди луж и застревают в снежной каше.

Снежная каша под ногами, «ручьи» на дорогах и гигантские лужи во дворах – плюсовые температуры устроили настоящую распутицу в ноябрьском Новосибирске. Вместо того чтобы радоваться потеплению, горожане чертыхаются, «переплывая» дороги-реки, и мысленно прощаются с размоченной обувью.

Автовладельцы тоже не в восторге от погоды. Летящие из-под колёс грязные брызги превращают машины в чумазых «домовят», которым скоро предстоит серьёзное испытание. Уже через пару дней в Новосибирске похолодает и улицы покроются опасным гололёдом.