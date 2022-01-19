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Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз
Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз

Фото Дениса Винокурова

19 января ежегодно отмечается Крещение Господне или Богоявление – великий христианский праздник. Самые смелые новосибирцы уже в полночь приехали к купелям, чтобы пройти процедуру омовения. Как это было – смотрите в фоторепортаже Сиб.фм.

В ночь на 19 января в Новосибирске выстроились большие очереди к купелям, несмотря на 20-градусный мороз. Люди с полуночи начали проходить священную процедуру омовения и попали в объектив фотографа Сиб.фм.

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 2

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 3

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 4

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 5

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 6

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 7

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 8

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 9

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 10

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 11

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 12

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 13

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 14

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 15

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 16

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 17

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 18

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 19

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 20

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 21

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 22

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 23

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 24

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 25

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 26

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 27

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 28

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 29

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 30

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 31

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 32

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 33

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 34

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 35

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 36

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 37

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 38

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 39

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 40

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 41

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 42

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 43

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 44

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 45

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 46

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 47

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 48

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 49

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 50

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 51

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 52

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 53

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 54

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 55

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 56

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 57

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 58

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 59

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 60

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 61

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 62

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 63

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 64

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 65

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 66

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 67

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 68

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 69

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 70

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 71

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 72

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 73

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 74

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 75

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 76

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 77

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 78

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 79

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 80

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 81

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 82

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 83

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 84

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 85

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 86

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 87

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 88

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 89

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 90

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 91

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 92

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 93

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 94

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 95

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 96

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 97

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 98

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 99

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 100

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 101

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 102

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 103

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 104

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 105

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Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 106

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 107

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 108

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 109

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 110

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 111

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 112

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 113

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 114

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 115

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 116

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 117

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 118

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 119

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 120

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 121

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 122

Фото Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз 123

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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