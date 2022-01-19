Крещение Господне: новосибирцы искупались в прорубях в 20-градусный мороз

Фото Дениса Винокурова

19 января ежегодно отмечается Крещение Господне или Богоявление – великий христианский праздник. Самые смелые новосибирцы уже в полночь приехали к купелям, чтобы пройти процедуру омовения. Как это было – смотрите в фоторепортаже Сиб.фм.

В ночь на 19 января в Новосибирске выстроились большие очереди к купелям, несмотря на 20-градусный мороз. Люди с полуночи начали проходить священную процедуру омовения и попали в объектив фотографа Сиб.фм.

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