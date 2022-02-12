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Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска
Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска

Фото Дениса Винокурова

12 февраля в Новосибирске прошла сороковая «Лыжня России» — традиционный массовый забег на лыжах.

В 2022 году спортивное мероприятие организовали на лыжной базе Алика Тульского.

Участникам будут доступны четыре дистанции: забег для детей 10–12 лет на 500 метров; «Забег-2023» на 2023 метра; забег на 5 километров для участников в возрасте старше 18 лет и забег на 10 километров для взрослых.

Традиционно на праздник съезжаются не только профессиональные спортсмены и любители, но также представители власти. В этом году удачного заезда лыжникам пожелал сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

Также во время проведения «Лыжни России» желающие могли сдать несколько нормативов ГТО. Для сдачи на площадке были доступны: сгибание/разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг, наклон вперёд из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине. При этом всем соревнующимся на «Лыжне России» и предъявившим номера участника, засчитали испытание «Бег на лыжах».

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 2

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 3

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 4

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 5

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 6

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 7

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 8

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 9

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 10

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 11

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 12

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 13

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 14

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 15

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 16

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 17

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 18

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 19

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 20

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 21

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 22

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 23

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 24

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 25

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 26

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 27

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 28

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 29

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 30

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 31

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 32

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 33

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 34

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 35

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 36

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 37

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 38

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 39

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 40

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 41

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 42

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 43

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 44

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 45

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 46

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 47

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 48

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 49

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 50

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 51

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 52

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 53

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 54

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 55

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 56

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 57

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 58

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 59

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 60

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 61

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 62

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 63

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 64

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 65

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 66

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 67

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 68

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 69

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 70

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 71

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 72

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 73

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 74

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 75

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 76

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 77

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 78

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 79

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 80

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 81

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 82

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 83

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 84

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 85

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 86

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 87

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 88

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 89

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 90

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 91

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 92

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 93

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 94

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 95

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 96

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 97

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 98

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 99

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 100

Фото Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска 101

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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