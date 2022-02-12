Мороз и лыжи: «Лыжню России» проехали жители Новосибирска

Фото Дениса Винокурова

12 февраля в Новосибирске прошла сороковая «Лыжня России» — традиционный массовый забег на лыжах.

В 2022 году спортивное мероприятие организовали на лыжной базе Алика Тульского.

Участникам будут доступны четыре дистанции: забег для детей 10–12 лет на 500 метров; «Забег-2023» на 2023 метра; забег на 5 километров для участников в возрасте старше 18 лет и забег на 10 километров для взрослых.

Традиционно на праздник съезжаются не только профессиональные спортсмены и любители, но также представители власти. В этом году удачного заезда лыжникам пожелал сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

Также во время проведения «Лыжни России» желающие могли сдать несколько нормативов ГТО. Для сдачи на площадке были доступны: сгибание/разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг, наклон вперёд из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине. При этом всем соревнующимся на «Лыжне России» и предъявившим номера участника, засчитали испытание «Бег на лыжах».