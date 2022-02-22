Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества

Фото Густаво Зырянова
Более 400 воспитанников и кадетов новосибирского кадетского корпуса приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества. Они возложили цветы к памятнику бойцам 29-й отдельной Новосибирской лыжной бригады, который был открыт в 2018 году на территории корпуса. Лучших кадетов наградили почётными грамотами и благодарностями главы Сибирского кадетского корпуса. Парад 22 февраля открыл серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 30-летию корпуса.
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