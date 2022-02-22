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Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества
Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества

Фото Густаво Зырянова

Более 400 воспитанников и кадетов новосибирского кадетского корпуса приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества. Они возложили цветы к памятнику бойцам 29-й отдельной Новосибирской лыжной бригады, который был открыт в 2018 году на территории корпуса. Лучших кадетов наградили почётными грамотами и благодарностями главы Сибирского кадетского корпуса. Парад 22 февраля открыл серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 30-летию корпуса.

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 2

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 3

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 4

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 5

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 6

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 7

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 8

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 9

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 10

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 11

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 12

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 13

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 14

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 15

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 16

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 17

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 18

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 19

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 20

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 21

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 22

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 23

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 24

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 25

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 26

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 27

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 28

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 29

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 30

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 31

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 32

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 33

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 34

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 35

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 36

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 37

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 38

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 39

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 40

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 41

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 42

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 43

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 44

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 45

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 46

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 47

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 48

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 49

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 50

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 51

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 52

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 53

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 54

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 55

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 56

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 57

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 58

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 59

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 60

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 61

Фото Новосибирские кадеты приняли участие в параде в честь Дня защитника Отечества 62

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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