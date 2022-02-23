Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Торжественный салют в честь празднования Дня Защитника Отечества запустили в Новосибирске. Первый залп пустили 23 февраля в 21 час на Михайловской набережной — там же, где сейчас в специальной ледяной резиденции хранится хрустальная снежинка, которую передали Новосибирску как символу новогодней столицы.

Яркие разноцветные всполохи раскрашивали вечернее небо города на протяжении почти получаса. Михайловская набережная — традиционная локация для праздничного салюта в честь Дня воинской славы: из года в год новосибирцы стягиваются к зимней Оби, чтобы посмотреть на парадный залп.

В 2022 году их было около 30 — для запуска красочных огней использовали военные гаубицы. Известно, что в этот раз для салюта подготовили почти тысячу фейерверков.

Новосибирцы, которые решили насладиться торжественным зрелищем вживую, получили возможность сделать это не только визуально: мощные отзвуки и запах медленно остывающего пороха от сверкающих огней ещё долго стелились в воздухе набережной.