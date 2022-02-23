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Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске
Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Торжественный салют в честь празднования Дня Защитника Отечества запустили в Новосибирске. Первый залп пустили 23 февраля в 21 час на Михайловской набережной — там же, где сейчас в специальной ледяной резиденции хранится хрустальная снежинка, которую передали Новосибирску как символу новогодней столицы.

Яркие разноцветные всполохи раскрашивали вечернее небо города на протяжении почти получаса. Михайловская набережная — традиционная локация для праздничного салюта в честь Дня воинской славы: из года в год новосибирцы стягиваются к зимней Оби, чтобы посмотреть на парадный залп.

В 2022 году их было около 30 — для запуска красочных огней использовали военные гаубицы. Известно, что в этот раз для салюта подготовили почти тысячу фейерверков.

Новосибирцы, которые решили насладиться торжественным зрелищем вживую, получили возможность сделать это не только визуально: мощные отзвуки и запах медленно остывающего пороха от сверкающих огней ещё долго стелились в воздухе набережной.

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 2

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 3

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 4

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 5

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 6

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 7

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 8

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 9

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 10

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 11

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 12

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 13

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 14

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 15

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 16

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 17

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 18

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 19

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 20

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 21

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 22

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 23

Фото Миллион огней: салют в честь 23 февраля прогремел в Новосибирске 24

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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салют
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