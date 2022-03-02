Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта - sib.fm

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Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта
Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

1 марта в Новосибирске прошёл финал городского конкурса красоты «Миссис Новосибирск International». Заключительный этап, финальный фуршет и церемония награждения прошли на сцене концертного зала «Евразия».

Перед тем как торжественно объявить победительниц и вручить каждой долгожданную корону, претендентки устроили на сцене эффектное шоу с яркими номерами, сказочными нарядами и даже живыми змеями.

Как рассказывают организаторы, главная цель мероприятия — «показать, что замужняя женщина и мать не перестаёт быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину».

Проект «Миссис Новосибирск International» не только популяризирует семейные ценности и материнство, но и демонстрирует многообразие культур многонациональной Новосибирской области, а также роль женщин в сохранении великого культурного наследия многих поколений.

В 2022 году участницы представили жюри не только несколько дефиле в народных костюмах и вечерних платьях, но и танцевальные и гимнастические номера, вокальные партии и зажигающие зал улыбки.

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 2

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 3

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 4

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 5

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 6

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 7

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 8

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 9

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 10

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 11

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 12

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 13

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 14

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 15

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 16

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 17

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 18

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 19

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 20

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 21

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 22

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 23

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 24

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 25

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 26

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 27

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 28

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 29

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 30

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 31

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 32

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 33

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 34

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 35

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 36

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 37

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 38

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 39

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 40

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 41

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 42

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 43

Фото Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта 44

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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