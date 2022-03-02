Максимум сияния: в Новосибирске прошёл конкурс красоты, грации и таланта - sib.fm

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
1 марта в Новосибирске прошёл финал городского конкурса красоты «Миссис Новосибирск International». Заключительный этап, финальный фуршет и церемония награждения прошли на сцене концертного зала «Евразия».
Перед тем как торжественно объявить победительниц и вручить каждой долгожданную корону, претендентки устроили на сцене эффектное шоу с яркими номерами, сказочными нарядами и даже живыми змеями.
Как рассказывают организаторы, главная цель мероприятия — «показать, что замужняя женщина и мать не перестаёт быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину».
Проект «Миссис Новосибирск International» не только популяризирует семейные ценности и материнство, но и демонстрирует многообразие культур многонациональной Новосибирской области, а также роль женщин в сохранении великого культурного наследия многих поколений.
В 2022 году участницы представили жюри не только несколько дефиле в народных костюмах и вечерних платьях, но и танцевальные и гимнастические номера, вокальные партии и зажигающие зал улыбки.
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