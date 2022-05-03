Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших

Фото Густаво Зырянова
3 мая православные верующие отметили Радоницу, которая известна и как Родительский день. В эту дату принято посещать церковь, чтобы вознести молитвы за усопших, а также навещать могилы усопших близких. С раннего утра новосибирцы начали прибывать на городские кладбища, чтобы отдать дань уважения покинувшим этот мир родственникам.
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