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Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших
Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших

Фото Густаво Зырянова

3 мая православные верующие отметили Радоницу, которая известна и как Родительский день. В эту дату принято посещать церковь, чтобы вознести молитвы за усопших, а также навещать могилы усопших близких. С раннего утра новосибирцы начали прибывать на городские кладбища, чтобы отдать дань уважения покинувшим этот мир родственникам.

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 2

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 3

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 4

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 5

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 6

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 7

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 8

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 9

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 10

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 11

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 12

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 13

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 14

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 15

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 16

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 17

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 18

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 19

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 20

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 21

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 22

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 23

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 24

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 25

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 26

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 27

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 28

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 29

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 30

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 31

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 32

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 33

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 34

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 35

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 36

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 37

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 38

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 39

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 40

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 41

Фото Радоница-2022: новосибирцы вспомнили ушедших 42

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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