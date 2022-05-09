«На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая

Фото Густаво Зырянова

Военный парад Победы прошёл в Новосибирске 9 мая. В 2022 году в нём приняли участие более двух тысяч военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Среди них был как личный состав соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, так и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Приняли участие в параде и представители силовых структур Новосибирской области.

Не обошлось и без традиционной колонны военной техники, которая последовала после марша пеших расчётов: в этот раз её возглавил танк Т-34.

Правда, в 2022 году зрителям не удалось насладиться воздушным парадом, который отменили из-за неблагоприятных погодных условий: жители города смогли увидеть только сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Тем не менее, насыщенная программа праздничных мероприятий, которые подготовили к одной из самых торжественных дат в истории России, сполна порадовали жителей и гостей города.