Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая
Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая

Фото Густаво Зырянова

Военный парад Победы прошёл в Новосибирске 9 мая. В 2022 году в нём приняли участие более двух тысяч военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Среди них был как личный состав соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, так и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Приняли участие в параде и представители силовых структур Новосибирской области.

Не обошлось и без традиционной колонны военной техники, которая последовала после марша пеших расчётов: в этот раз её возглавил танк Т-34.

Правда, в 2022 году зрителям не удалось насладиться воздушным парадом, который отменили из-за неблагоприятных погодных условий: жители города смогли увидеть только сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Тем не менее, насыщенная программа праздничных мероприятий, которые подготовили к одной из самых торжественных дат в истории России, сполна порадовали жителей и гостей города.

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 2

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 3

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 4

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 5

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 6

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 7

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 8

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 9

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 10

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 11

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 12

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 13

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 14

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 15

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 16

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 17

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 18

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 19

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 20

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 21

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 22

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 23

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 24

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 25

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 26

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 27

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 28

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 29

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 30

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 31

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 32

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 33

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 34

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 35

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 36

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 37

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 38

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 39

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 40

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 41

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 42

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 43

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 44

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 45

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 46

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 47

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 48

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 49

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 50

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 51

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 52

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 53

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 54

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 55

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 56

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 57

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 58

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 59

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 60

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 61

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 62

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 63

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 64

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 65

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 66

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 67

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 68

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 69

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 70

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 71

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 72

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 73

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 74

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 75

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 76

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 77

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 78

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 79

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 80

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 81

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 82

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 83

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 84

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 85

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 86

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 87

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 88

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 89

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 90

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 91

Фото «На пле-чо!»: Парад Победы прошёл в центре Новосибирска 9 мая 92

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

9 мая
Парад Победы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127982
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
50145
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34759
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
34135
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33334
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
32467
Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади
30440
День Победы-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах с 9 Мая