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Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая
Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая

Фото Густаво Зырянова

В День Победы сотни жителей Новосибирска присоединились к шествию колонны «Бессмертного полка», участники которого ежегодно проходят по центральным улицам 9 мая.

Новосибирцы неизменно готовят штандарты, на которые помещают портреты родных, защищавших страну в Великой Отечественной войне.

Торжественная процессия движется по уже привычному маршруту: по прямой от Октябрьской магистрали, завершая свой ход у Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Ещё одной из сложившихся традиций стало участие в шествии представителей городского управления. В 2022 году к колонне Бессмертного полка смогли присоединиться глава региона Андрей Травников и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 2

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 3

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 4

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 5

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 6

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 7

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 8

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 9

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 10

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 11

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 12

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 13

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 14

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 15

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 16

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 17

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 18

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 19

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 20

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 21

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 22

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 23

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 24

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 25

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 26

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 27

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 28

Фото Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая 29

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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