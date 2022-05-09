Полк, который не умрёт: шествие «Бессмертного полка» прошло в Новосибирске 9 мая

Фото Густаво Зырянова

В День Победы сотни жителей Новосибирска присоединились к шествию колонны «Бессмертного полка», участники которого ежегодно проходят по центральным улицам 9 мая.

Новосибирцы неизменно готовят штандарты, на которые помещают портреты родных, защищавших страну в Великой Отечественной войне.

Торжественная процессия движется по уже привычному маршруту: по прямой от Октябрьской магистрали, завершая свой ход у Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Ещё одной из сложившихся традиций стало участие в шествии представителей городского управления. В 2022 году к колонне Бессмертного полка смогли присоединиться глава региона Андрей Травников и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.