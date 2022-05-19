«Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации

Фото Густаво Зырянова
19 мая, в день 100-летия пионерской организации, в Новосибирске торжественно извлекли капсулу «Послание потомкам» и посвятили школьников в пионеры. Капсула была заложена активистами комсомольской организации завода Химконцентратов в стене здания ДК им. М. Горького 19 мая 1972 года, в день 50-летия пионерской организации.
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