Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации
Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации

Фото Густаво Зырянова

19 мая, в день 100-летия пионерской организации, в Новосибирске торжественно извлекли капсулу «Послание потомкам» и посвятили школьников в пионеры. Капсула была заложена активистами комсомольской организации завода Химконцентратов в стене здания ДК им. М. Горького 19 мая 1972 года, в день 50-летия пионерской организации.

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 2Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 3

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 4

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 5

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 6

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 7

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 8

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 9

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 10

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 11

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 12

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 13

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 14

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 15

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 16

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 17

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 18

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 19

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 20

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 21

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 22

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 23

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 24

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 25

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 26

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 27

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 28

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 29

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 30

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 31

Фото «Всегда готов!» - в Новосибирске отметили 100-летие пионерской организации 32

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17751
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
17164
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13371
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
11488
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
10699
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
10360
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
10027
В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году