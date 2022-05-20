«Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво

Фото Густаво Зырянова

18 мая команда информационного холдинга «Сиб.фмГрупп» отправилась в юбилейную экспедицию по районам Новосибирской области. Первым пунктом посещения творческой бригады стал рабочий посёлок Коченёво. Проект реализуется в преддверии 85-летия региона, он призван показать и рассказать, чем богата новосибирская земля.

В объектив фотографа Сиб.фм попали музеи и предприятия, культурные и природные достопримечательности, мастерские ремесленников и многое другое.