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«Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво
Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво

Фото Густаво Зырянова

18 мая команда информационного холдинга «Сиб.фмГрупп» отправилась в юбилейную экспедицию по районам Новосибирской области. Первым пунктом посещения творческой бригады стал рабочий посёлок Коченёво. Проект реализуется в преддверии 85-летия региона, он призван показать и рассказать, чем богата новосибирская земля.

В объектив фотографа Сиб.фм попали музеи и предприятия, культурные и природные достопримечательности, мастерские ремесленников и многое другое.

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 2

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 3

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 4

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 5

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 6

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 7

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 8

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 9

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 10

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 11

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 12

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 13

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 14

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 15

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 16

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 17

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 18

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 19

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 20

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 21

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 22

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 23

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 24

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 25

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 26

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 27

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 28

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 29

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 30

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 31

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 32

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 33

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 34

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 35

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 36

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 37

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 38

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 39

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 40

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 41

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 42

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 43

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 44

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 45

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 46

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 47

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 48

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 49

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 50

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 51

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 52

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 53

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: рабочий посёлок Коченёво 54

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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Ново-Сибирские открытия – 85
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