«Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка

Фото Евгения Гловацкая и Артём Перевалов
Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», приуроченная к 85-летию Новосибирской области, продолжает колесить по региону. На этот раз команда журналистов взяла курс на один из самых западных районов – Усть-Таркский, чтобы своими глазами увидеть природное явление с загадочным названием рям, искупаться в термальном источнике и насладиться зрелищем конных бегов. Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.
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