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Ново-Сибирские открытия – 85
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Ново-Сибирские открытия – 85
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«Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка
Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка

Фото Евгения Гловацкая и Артём Перевалов

Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», приуроченная к 85-летию Новосибирской области, продолжает колесить по региону. На этот раз команда журналистов взяла курс на один из самых западных районов – Усть-Таркский, чтобы своими глазами увидеть природное явление с загадочным названием рям, искупаться в термальном источнике и насладиться зрелищем конных бегов. Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 2

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 3

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 4

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 5

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 6

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 7

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 8

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 9

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 10

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 11

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 12

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 13

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 14

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 15

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 16

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 17

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 18

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 19

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 20

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 21

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 22

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 23

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 24

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 25

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 26

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 27

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 28

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 29

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 30

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 31

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 32

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: Усть-Тарка 33

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Экспедиция
Усть-Тарка
Ново-Сибирские открытия – 85
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