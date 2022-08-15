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«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район
Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район

Фото: Евгения Гловацкая

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает рассказывать обо всем самом любопытном, что есть в каждом из 30 районов региона. В этот раз мы исследовали Кыштовский район. Мы побывали в гостях у местного историка-краеведа, чьи книги переведены на английский язык, на «Гундаревских чтениях», памяти сибирского поэта-песенника на живописном озере Кабарлык, а также в старинном селе на границе Новосибирской и Омской областей.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 2

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 3

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 4

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 5

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 6

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 7

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 8

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 9

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 10

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 11

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 12

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 13

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 14

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 15

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 16

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 17

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 18

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 19

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 20

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 21

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 22

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 23

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 24

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 25

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 26

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 27

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 28

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 29

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 30

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 31

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 32

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 33

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 34

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 35

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 36

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 37

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 38

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 39

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 40

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 41

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 42

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 43

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 44

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 45

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 46

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 47

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 48

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 49

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 50

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 51

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 52

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 53

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 54

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 55

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 56

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 57

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 58

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 59

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 60

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 61

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 62

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 63

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 64

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 65

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 66

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 67

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 68

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 69

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 70

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 71

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 72

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 73

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район 74

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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