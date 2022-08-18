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«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район
Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район

Фото: Евгения Гловацкая

Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает свои путевые заметки. В этот раз делимся впечатлениями о Чановском районе. Нам удалось прокатиться с рыбаками на моторной лодке по самому большому озеру Западной Сибири и окунуться в знаменитое озеро Карачи. Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 2

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 3

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 4

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 5

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 6

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 7

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 8

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 9

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 10

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 11

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 12

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 13

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 14

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 15

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 16

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 17

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 18

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 19

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 20

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 21

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 22

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 23

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 24

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 25

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 26

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 27

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 28

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 29

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 30

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 31

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 32

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 33

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 34

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 35

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 36

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 37

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 38

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 39

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 40

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 41

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 42

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 43

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 44

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 45

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 46

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 47

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 48

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 49

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 50

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 51

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 52

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 53

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 54

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 55

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 56

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 57

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 58

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 59

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 60

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 61

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 62

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 63

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 64

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 65

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 66

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 67

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 68

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 69

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 70

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 71

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 72

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район 73

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Экспедиция
Чановский район
Ново-Сибирские открытия – 85
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