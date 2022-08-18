«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Чановский район

Фото: Евгения Гловацкая
Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает свои путевые заметки. В этот раз делимся впечатлениями о Чановском районе. Нам удалось прокатиться с рыбаками на моторной лодке по самому большому озеру Западной Сибири и окунуться в знаменитое озеро Карачи. Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.
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