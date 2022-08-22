Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов
День российского флага, 22 августа, в Новосибирской области отметили масштабной патриотической акцией.
Члены клуба мотоциклистов «Ночные волки» в День Государственного флага России, 22 августа, провезли девятиметровый триколор по улицам Ордынского района. Участниками масштабной патриотической акции стали десятки местных жителей – школьники, активисты, руководители администрации, а также члены журналистской экспедиции Сибфм.групп «Ново-Сибирские открытия-85». Огромное полотнище развернули в самом центре посёлка Ордынское, а после флешмоба все желающие смогли сделать яркое фото на байках.
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