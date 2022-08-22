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Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском
Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

День российского флага, 22 августа, в Новосибирской области отметили масштабной патриотической акцией.

Члены клуба мотоциклистов «Ночные волки» в День Государственного флага России, 22 августа, провезли девятиметровый триколор по улицам Ордынского района. Участниками масштабной патриотической акции стали десятки местных жителей – школьники, активисты, руководители администрации, а также члены журналистской экспедиции Сибфм.групп «Ново-Сибирские открытия-85». Огромное полотнище развернули в самом центре посёлка Ордынское, а после флешмоба все желающие смогли сделать яркое фото на байках.

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 2

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 3

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 4

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 5

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 6

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 7

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 8

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 9

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 10

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 11

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 12

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 13

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 14

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 15

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 16

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 17

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 18

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 19

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 20

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 21

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 22

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 23

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 24

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 25

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 26

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 27

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 28

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 29

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 30

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 31

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 32

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 33

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 34

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 35

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 36

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 37

Фото Цвета России: «Ночные волки» провезли 9-метровый триколор под Новосибирском 38

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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