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«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район
Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летнему юбилею Новосибирской области, побывала в Доволенском районе. Мы увидели, как на местном предприятии производят пух, из которого потом шьют пуховики и подушки итальянцы, немцы и японцы, а также понаблюдали за ратным поединком юных наследников Александра Невского – членов школьного патриотического клуба и ловкостью юных циркачей.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, при участии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальный партнер проекта –Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 2

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 3

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 4

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 5

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 6

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 7

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 8

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 9

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 10

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 11

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 12

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 13

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 14

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 15

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 16

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 17

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 18

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 19

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 20

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 21

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 22

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 23

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 24

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 25

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 26

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 27

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 28

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 29

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 30

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 31

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 32

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 33

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 34

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 35

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 36

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 37

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 38

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 39

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 40

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 41

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 42

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 43

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 44

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 45

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 46

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 47

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 48

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 49

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 50

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 51

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 52

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 53

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 54

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 55

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 56

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 57

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 58

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 59

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 60

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 61

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 62

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 63

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 64

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 65

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 66

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 67

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 68

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 69

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 70

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 71

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 72

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 73

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 74

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 75

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 76

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 77

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 78

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 79

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 80

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 81

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 82

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 83

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 84

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 85

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 86

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 87

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 88

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 89

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 90

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 91

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 92

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 93

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 94

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 95

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 96

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 97

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 98

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 99

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 100

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 101

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 102

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 103

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 104

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 105

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 106

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 107

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 108

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 109

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 110

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 111

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 112

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 113

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 114

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 115

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 116

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 117

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 118

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 119

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 120

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 121

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 122

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 123

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 124

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 125

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район 126

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Экспедиция
юбилей
Ново-Сибирские открытия – 85
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