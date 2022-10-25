«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Доволенский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летнему юбилею Новосибирской области, побывала в Доволенском районе. Мы увидели, как на местном предприятии производят пух, из которого потом шьют пуховики и подушки итальянцы, немцы и японцы, а также понаблюдали за ратным поединком юных наследников Александра Невского – членов школьного патриотического клуба и ловкостью юных циркачей.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, при участии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальный партнер проекта –Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.