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«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район
Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает делиться впечатлениями от путешествия по родному региону. В этот раз публикуем отчет о Каргатском районе. Когда-то его облюбовали мамонты, а сейчас – любители окунуться в древнерусскую старину.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, при участии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальный партнер проекта –Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Партнеры проекта — федеральный мобильный оператор Yota, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 2

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 3

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 4

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 5

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 6

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 7

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 8

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 9

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 10

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 11

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 12

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 13

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 14

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 15

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 16

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 17

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 18

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 19

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 20

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 21

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 22

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 23

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 24

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 25

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 26

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 27

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 28

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 29

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 30

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 31

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 32

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 33

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 34

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 35

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 36

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 37

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 38

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 39

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 40

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 41

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 42

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 43

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 44

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 45

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 46

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 47

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 48

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 49

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 50

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 51

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 52

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 53

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 54

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 55

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 56

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 57

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 58

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 59

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 60

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 61

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 62

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 63

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 64

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 65

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 66

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 67

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 68

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 69

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 70

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 71

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 72

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 73

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 74

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 75

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 76

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 77

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 78

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 79

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 80

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 81

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 82

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 83

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 84

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 85

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 86

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 87

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 88

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 89

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 90

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 91

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 92

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 93

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 94

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 95

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 96

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 97

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 98

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 99

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 100

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 101

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 102

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 103

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 104

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 105

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 106

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 107

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 108

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 109

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 110

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 111

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 112

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 113

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 114

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 115

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 116

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 117

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 118

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 119

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 120

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 121

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 122

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 123

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 124

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 125

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 126

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 127

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 128

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 129

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 130

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район 131

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Экспедиция
юбилей
каргат
Ново-Сибирские открытия – 85
НовоСибирь85
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