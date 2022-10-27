«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Каргатский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает делиться впечатлениями от путешествия по родному региону. В этот раз публикуем отчет о Каргатском районе. Когда-то его облюбовали мамонты, а сейчас – любители окунуться в древнерусскую старину.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, при участии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальный партнер проекта –Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Партнеры проекта — федеральный мобильный оператор Yota, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.