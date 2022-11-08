«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Участники юбилейной экспедиции «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященной 85-летию Новосибирсской области, продолжают дорожный отчет о самых ярких впечатлениях от путешествий по региону. Умение жить в гармонии с природой, полчища косуль, драйв от путешествия по болотной трясине, увлекательная экскурсия на производство популярных сыров и, наконец, просто отдых на природе без всяких приключений и экстрима – это лишь малая часть того, что подарил нам Здвинский район.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, при участии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальный партнер проекта –Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Партнеры проекта — федеральный мобильный оператор Yota, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.