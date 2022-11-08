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«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район
Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Участники юбилейной экспедиции «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященной 85-летию Новосибирсской области, продолжают дорожный отчет о самых ярких впечатлениях от путешествий по региону. Умение жить в гармонии с природой, полчища косуль, драйв от путешествия по болотной трясине, увлекательная экскурсия на производство популярных сыров и, наконец, просто отдых на природе без всяких приключений и экстрима – это лишь малая часть того, что подарил нам Здвинский район.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, при участии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальный партнер проекта –Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА. Партнеры проекта — федеральный мобильный оператор Yota, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 2

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 3

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 4

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 5

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 6

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 7

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 8

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 9

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 10

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 11

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 12

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 13

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 14

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 15

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 16

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 17

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 18

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 19

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 20

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 21

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 22

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 23

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 24

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 25

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 26

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 27

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 28

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 29

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 30

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 31

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 32

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 33

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 34

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 35

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 36

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 37

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 38

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 39

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 40

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 41

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 42

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 43

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 44

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 45

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 46

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 47

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 48

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 49

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 50

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 51

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 52

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 53

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 54 Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 55

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 56

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 57

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 58

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 59

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 60

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 61

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 62

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 63

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 64

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 65

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 66

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 67

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 68

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 69

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 70

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 71

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 72

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 73

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 74

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 75

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 76 Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 77

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 78

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 79

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 80

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 81

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 82

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 83

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 84

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 85

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 86

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 87

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 88

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 89

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 90

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 91

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 92

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 93

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 94

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 95

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 96

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 97

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 98

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 99

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 100

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 101

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 102

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 103

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 104

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 105

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 106

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 107

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 108

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 109

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 110

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 111

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 112

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 113

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 114

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 115

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 116

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 117

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 118

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 119

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 120

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 121

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 122

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 123

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 124

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 125

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 126

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 127

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 128

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 129

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 130

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 131

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 132

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 133

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 134

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 135

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 136

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 137

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 138

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 139

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 140

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 141

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 142

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 143

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 144

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 145

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 146

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 147

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 148

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 149

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 150

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 151

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 152

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 153 Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 154

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 155

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 156

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 157

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 158

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 159

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 160

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 161

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 162

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 163

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 164

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 165

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 166

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 167

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 168

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 169

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 170

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 171

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 172

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 173

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 174

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 175

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 176

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 177

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 178

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 179

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 180

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 181

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 182

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 183

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 184

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 185

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 186

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 187

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 188

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 189

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 190

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 191

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 192

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 193

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 194

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 195

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 196

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Здвинский район 197

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Экспедиция
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Здвинск
Ново-Сибирские открытия – 85
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