Наперегонки с ветром

Фото: Денис Винокуров

4 февраля в Новосибирске настоящий скоростной драйв прошелся снежным вихрем по Ключ-Камышенскому плато, где состоялся Кубок Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. Рёв снегоходных моторов, экстремальное лавирование на снежной трассе, скорость и настоящий спортивный азарт объединили в этот день более 50 спортсменов из разных регионов России, среди них поклонники сноубайка и мастера снегоходов. Второй год Новосибирская область проводит подобные зрелищные гонки.