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Наперегонки с ветром

В Новосибирске прошел Кубок Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку.

Фото Наперегонки с ветром
Фото Наперегонки с ветром

Фото: Денис Винокуров

4 февраля в Новосибирске настоящий скоростной драйв прошелся снежным вихрем по Ключ-Камышенскому плато, где состоялся Кубок Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. Рёв снегоходных моторов, экстремальное лавирование на снежной трассе, скорость и настоящий спортивный азарт объединили в этот день более 50 спортсменов из разных регионов России, среди них поклонники сноубайка и мастера снегоходов. Второй год Новосибирская область проводит подобные зрелищные гонки.

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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