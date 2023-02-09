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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки
Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки

Фото Густаво Зырянова

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске на улице Линейной, №39 произошел взрыв газа в одной из квартир. В результате произошло обрушение подъезда и возгорание. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 11.

Всех жильцов пятиэтажки эвакуировали в гостиницы и санатории. Вокруг дома выставлено полицейское оцепление для исключения случаев мародерства.

На место происшествия прибыли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте взрыва.

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 2

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 3

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 4

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 5

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 6

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 7

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 8

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 9

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 10

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 11

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 12

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 13

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 14

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 15

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 16

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 17

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 18

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 19

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 20

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 21

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 22

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 23

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 24

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 25

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 26

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 27

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 28

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 29

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 30

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 31

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 32

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 33

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 34

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 35

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 36

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 37

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 38

Фото Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки 39

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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