Восстановлению не подлежит: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились подъезды пятиэтажки

Фото Густаво Зырянова

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске на улице Линейной, №39 произошел взрыв газа в одной из квартир. В результате произошло обрушение подъезда и возгорание. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 11.

Всех жильцов пятиэтажки эвакуировали в гостиницы и санатории. Вокруг дома выставлено полицейское оцепление для исключения случаев мародерства.

На место происшествия прибыли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте взрыва.