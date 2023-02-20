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Долг - беречь родную землю

Фото Долг - беречь родную землю
Фото Долг - беречь родную землю

Фото: Дениса Винокурова

В Новосибирске ко Дню защитника Отечества прошел праздничный концерт с участием четырех поколений военнослужащих.

Праздничный концерт прошел 20 февраля в администрации Центрального округа Новосибирска. На одной площадке встретились четыре поколения военнослужащих из рядов Советской и Российской Армии, участников Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции.

Организаторы ставили своей целю расширить представление о Вооруженных силах России, создать посыл для воспитания любви и уважения к своему народу, сформировать чувства патриотизма у подрастающего поколения, студентов образовательных учреждений.

День защитника Отечества – праздник тех, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, день сильных, мужественных, твердых духом людей. И тех кто, воспитал в героях эти качества – матери и отцы. Для приглашенных семей мобилизованных, мероприятие станет данью благодарности и памяти тем, кто погиб, выполняя свой долг перед Родиной на Украине.

Организаторами мероприятия выступили МКУ «Координационный центр «Активный город», Ресурсные центры Железнодорожного, Заельцовского и Центрального районов.

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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