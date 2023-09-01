В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54

В Новосибирской области открылся первый прокурорский класс, который стал одним из главных событий 1 сентября в МБОУ «СОШ № 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла». Обучение в классе направлено на формирование знаний основ прокурорского надзора и создание условий для дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры. В рамках торжественной линейки присутствовал прокурор области Александр Бучман, который поздравил учащихся и педагогов с открытием нового современного здания образовательного учреждения и обратился к детям с напутственными словами