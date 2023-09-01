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общество

В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54

Фото Дениса Шмакова / Сиб.фм

В Новосибирской области открылся первый прокурорский класс, который стал одним из главных событий 1 сентября в МБОУ «СОШ № 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла». Обучение в классе направлено на формирование знаний основ прокурорского надзора и создание условий для дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры. В рамках торжественной линейки присутствовал прокурор области Александр Бучман, который поздравил учащихся и педагогов с открытием нового современного здания образовательного учреждения и обратился к детям с напутственными словами

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 2

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 3

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 4

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 5

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 6

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 7

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 8

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 9

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 10

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 11

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 12

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 13

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 14

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 15

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 16

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 17

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 18

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 19

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 20

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 21

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 22

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 23

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 24

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 25

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 26

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 27

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 28

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 29

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 30

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 31

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 32

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 33

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 34

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 35

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 36

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 37

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 38

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 39

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 40

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 41

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 42

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 43

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 44

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 45

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 46

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 47

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 48

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 49

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 50

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 51

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 52

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 53

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 54

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 55

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 56

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 57

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 58

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 59

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 60

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 61

Фото В Новосибирске открылся первый прокурорский класс в школе №54 62

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Александр Борисов
журналист

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