В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было

В Новосибирске состоялось торжественное открытие футбольной школы «Динамо». В церемонии участвовал Василий Фролов, внук легендарного Льва Яшина, который привёз с собой «золотой мяч» своего деда — приз лучшего вратаря столетия. Мероприятие на площадке ЛДС «Сибирь-Арена» началось с выступления группы чирлидерш. Затем речи произнесли Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области, Артём Роговский, исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области, Василий Фролов и Алексей Краснокутский, директор спортивной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске. Как прошло открытие школы — в фоторепортаже Сиб.фм.