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общество спорт

В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

В Новосибирске состоялось торжественное открытие футбольной школы «Динамо». В церемонии участвовал Василий Фролов, внук легендарного Льва Яшина, который привёз с собой «золотой мяч» своего деда — приз лучшего вратаря столетия. Мероприятие на площадке ЛДС «Сибирь-Арена» началось с выступления группы чирлидерш. Затем речи произнесли Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области, Артём Роговский, исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области, Василий Фролов и Алексей Краснокутский, директор спортивной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске. Как прошло открытие школы — в фоторепортаже Сиб.фм.

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 2

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 3

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 4

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 5

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 6

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 7

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 8

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 9

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 10

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 11

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 12

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 13

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 14

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 15

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 16

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 17

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 18

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 19

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 20

Фото В Новосибирске открылась футбольная школа «Динамо» — как это было 21

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Александр Борисов
журналист

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