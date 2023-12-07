В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было

В Новосибирске состоялся показ фильма «Пульс города Н», посвященного 130-летию города. Презентацию организовала команда «Сиб.фм Group» в киноконцертном зале имени В. В. Маяковского 5 декабря.

Мероприятие стало настоящим праздником для участников масштабного проекта о родном городе. Руководители предприятий, представители регионального правительства и мэрии, а также творческое сообщество смогли неформально пообщаться, насладиться фотовыставкой о Новосибирске, сделать фотографии на фоне красивых новогодних инсталляций и первыми оценить результаты большого проекта под названием "Пульс города Н", который продолжался несколько месяцев.

Фильм рассказывает о столице Сибири и ее жителях. В нем представлено 30 историй о различных сферах жизни Новосибирска. Жители и гости города узнали все о культуре, промышленности и медицине столицы Сибири, познакомились с интересными личностями и событиями. Сибирякам рассказали о новинках производства и уникальных разработках, а также познакомили с достопримечательностями и символическими местами города, а также с традициями и менталитетом его жителей.