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общество

В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было

Фото: Денис Винокуров, Матвей Тырышкин/Сиб.фм

В Новосибирске состоялся показ фильма «Пульс города Н», посвященного 130-летию города. Презентацию организовала команда «Сиб.фм Group» в киноконцертном зале имени В. В. Маяковского 5 декабря.

Мероприятие стало настоящим праздником для участников масштабного проекта о родном городе. Руководители предприятий, представители регионального правительства и мэрии, а также творческое сообщество смогли неформально пообщаться, насладиться фотовыставкой о Новосибирске, сделать фотографии на фоне красивых новогодних инсталляций и первыми оценить результаты большого проекта под названием "Пульс города Н", который продолжался несколько месяцев.

Фильм рассказывает о столице Сибири и ее жителях. В нем представлено 30 историй о различных сферах жизни Новосибирска. Жители и гости города узнали все о культуре, промышленности и медицине столицы Сибири, познакомились с интересными личностями и событиями. Сибирякам рассказали о новинках производства и уникальных разработках, а также познакомили с достопримечательностями и символическими местами города, а также с традициями и менталитетом его жителей.

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 2

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 3

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 4

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 5

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 6

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 7

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 8

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 9

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 10

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 11

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 12

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 13

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 14

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 15

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 16

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 17

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 18

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 19

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 20

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 21

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 22

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 23

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 24

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 25

Фото В Новосибирске прошла премьера фильма «Пульс города Н» — как это было 26

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Александр Борисов
журналист

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