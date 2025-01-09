Открытие ледового городка, снежный фестиваль и Рождество. Опубликован фоторепортаж праздничных гуляний-2025 в Новосибирске

Ледяные скульптуры, новогодние концерты, спектакли на льду и традиционная рождественская литургия — новосибирцы с размахом встретили новый 2025 год. Сиб.фм собрал самые яркие фотографии с праздничных мероприятий.

Сказочный ледовый городок на Михайловской набережной

Вечером 29 декабря на Михайловской набережной торжественно открыли ледовый городок. В этом году он посвящён сказкам Александра Пушкина. Скульптуры изо льда оживляют сцены из «Сказки о царе Салтане» и «Руслана и Людмилы». Горожане с удовольствием гуляли среди волшебных декораций, фотографировались и наслаждались праздничной атмосферой.

Фото: Александр Свирщевский

Экскурсия по Новосибирску: погружение в историю города

3 января гости новогодней экскурсии посетили знаковые достопримечательности Новосибирска вместе с профессиональным гидом. Автобусный тур, организованный музеем Новосибирска, раскрыл участникам богатую историю города, позволив взглянуть на его архитектуру и культурные памятники с новой стороны.

Фото: Александр Свирщевский

Юбилейный фестиваль снежной скульптуры в парке «Арена»

4 января в парке «Арена» стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. В этом году темой конкурса стали российские реки и музыка, приуроченные к 100-летию дирижёра Арнольда Каца.

Фото: Юрий Бабичев

Шоу на льду: «Настоящий Щелкунчик»

В ЛДС «Арена» 4 января представили зрелищное шоу «Настоящий Щелкунчик». Постановка объединила динамику фигурного катания, яркие костюмы, световое шоу и музыку Чайковского в оригинальной переработке. Волшебная атмосфера погрузила зрителей в сказку, оставив незабываемые впечатления.

Фото: Юрий Бабичев

Первый день рождения Снежной бабы

В тот же день в парке «Арена» жители города отметили первый официальный день рождения Снежной бабы. Праздник объединил взрослых и детей: лепка снеговиков, шоу новогодних игрушек и сказочные герои создали настоящую зимнюю сказку.





Фото: Юрий Бабичев

Новогодняя дискотека 90-х в Новосибирске: ностальгия по золотой эпохе

4 января в «Локомотив-Арене» состоялось яркое музыкальное событие — новогодняя дискотека 90-х. На сцене выступили легендарные артисты, чьи хиты звучали из каждого магнитофона двадцать лет назад. Для новосибирцев пели группы «Краски», «Отпетые мошенники», «Тутси» и другие звёзды эпохи.

Фото: Денис Шмаков

Конкурс по лепке снеговиков: творчество без границ

8 января в парке «Арена» прошёл конкурс по созданию снежных фигур. Участники проявили невероятную фантазию, создавая как классических снеговиков, так и оригинальные скульптуры. Жюри отметило самые креативные работы, наградив авторов памятными призами.

Фото: Екатерина Маринина

Рождественские богослужения: атмосфера таинства и света

Вознесенский собор и храм во имя святого апостола Андрея Первозванного стали центрами празднования Рождества-2025 в Новосибирске. Ночные богослужения начались с всенощного бдения 6 января и завершились утренней литургией под руководством митрополита Никодима. Это время уединения, молитв и торжественной радости запечатлели наши фоторепортёры.













Фото: Александр Свирщевский, Денис Винокуров