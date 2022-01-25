В МАСС сняли ролик о буднях спасателя в Новосибирске

Фото: кадры из видео, опубликованного в группе МАСС в Новосибирске в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В МАСС в Новосибирске показали типичные будни спасателя в формате видеоролика. Сиб.фм предлагает потратить немного времени и посмотреть, как представители этой важной профессии ежедневно оттачивают навыки, чтобы помогать людям.

В группе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске в социальной сети «ВКонтакте» 25 января появился ролик о буднях спасателя.

Видео продолжительностью 44 секунды показывает, как спасатели с помощью манекенов и различных специальных приборов ежедневно оттачивают навыки, чтобы помогать людям. Сиб.фм предлагает потратить немного времени на просмотр.

Напомним, что в МАСС выручают не только людей, но и животных. Ранее Сиб.фм показывал, как спасатели помогли высвободить лапу кота, застрявшую в сливном отверстии раковины.