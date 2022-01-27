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Новосибирцы сняли на видео зловонный туман на окраине города

Фото Новосибирцы сняли на видео зловонный туман на окраине города
Фото Новосибирцы сняли на видео зловонный туман на окраине города

Фото и видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Новосибирска запечатлели на видео туман с отвратительным запахом, который опустился на окраину Ленинского района.

Жители Ленинского района Новосибирска снова пожаловались на вонь. Утром 27 января жители микрорайонов Дивногорский и Новомарусино ощутили острый неприятный запах в воздухе. На вонь также пожаловались жители посёлков Марусино и Криводановка. Примечательно, что в это время на окраину Ленинского района опустился густой туман. Его местные жители сняли на видео.

На одной записи житель одного из верхних этажей многоэтажного дома показывает, как туман почти полностью скрыл малоэтажные постройки.

На другом видео жительница Криводановки показывает, как туман выглядит с земли. Она называет сложившуюся ситуацию «сайлент-хиллом по-криводановски» и заявляет, что из-за вони «даже стоять невозможно».

Напомним, 27 января сервис Airvoice оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в 7 баллов из 10 возможных.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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