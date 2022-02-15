В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь»

Фото Александра Лукина

Компания «Инвитро» реализует в городе пилотный проект по созданию сети мини-медицинских центров, в том числе и в отдалённых районах.

Открывшийся многопрофильный медицинский центр на улице Максима Горького, 51 специалисты «Инвитро-Сибирь» показывают с удовольствием и гордостью. Светлые просторные кабинеты, минималистичный дизайн, самое современное медицинское оборудование. Подобного центра, подчёркивают медики, за Уралом у холдинга ещё нет. Поэтому «пилотному проекту» уделено особое внимание.

Главный врач медицинского департамента «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова отмечает: от медицинских офисов, к которым горожане уже привыкли, центр отличается прежде всего масштабом. Более 1000 квадратных метров кабинетов и процедурных. В них будут принимать полсотни врачей по 20 специальностям. Полтора десятка медсестёр уже прошли обучение на курсах усовершенствования для медработников.

«Медсёстры обучаются даже дольше, чем врачи. Курс длится месяц. Первую неделю они осваивают теоретический комплекс. Огромная база анализов, и очень непросто освоить логистику по биоматериалам и пробиркам. А это крайне важно, чтобы исключить вероятность ошибок на преаналитическом этапе», – отметила главный врач медицинского департамента «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

Новый центр станет основой для развития принципиально иной стратегии оказания услуг – от небольших медицинских офисов по сдаче анализов к целой сети мини-медицинских центров. Здесь планируют развивать амбулаторное направление с оказанием медико-поликлинической помощи. Усилят направления физиодиагностики.

Число тестов, которые будут сдавать пациенты, не вырастет. Анализы будут более точечными. Соответственно, более точными станут диагнозы и лечение.

Новое медицинское учреждение станет основой для сети мини-медицинских центров, которые придут на смену медицинским офисам.

«Близко к дому пациент сможет пройти консультативный приём, сделать УЗИ на аппарате хорошего качества. А крупные центры станут выполнять функцию экспертизы: здесь будут принимать врачи, которые являются лидерами в своих направлениях и используют более серьёзное оборудование», – подчеркнул генеральный директор «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин.

По его прогнозу, в ближайшие пару лет несколько мини-медицинских центров откроются в отдалённых районах Новосибирска, где пока не хватает поликлиник.