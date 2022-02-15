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общество

В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь»

Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь»
Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь»

Фото Александра Лукина

Компания «Инвитро» реализует в городе пилотный проект по созданию сети мини-медицинских центров, в том числе и в отдалённых районах.

Открывшийся многопрофильный медицинский центр на улице Максима Горького, 51 специалисты «Инвитро-Сибирь» показывают с удовольствием и гордостью. Светлые просторные кабинеты, минималистичный дизайн, самое современное медицинское оборудование. Подобного центра, подчёркивают медики, за Уралом у холдинга ещё нет. Поэтому «пилотному проекту» уделено особое внимание.

Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь» 2

Главный врач медицинского департамента «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова отмечает: от медицинских офисов, к которым горожане уже привыкли, центр отличается прежде всего масштабом. Более 1000 квадратных метров кабинетов и процедурных. В них будут принимать полсотни врачей по 20 специальностям. Полтора десятка медсестёр уже прошли обучение на курсах усовершенствования для медработников.

Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь» 3

«Медсёстры обучаются даже дольше, чем врачи. Курс длится месяц. Первую неделю они осваивают теоретический комплекс. Огромная база анализов, и очень непросто освоить логистику по биоматериалам и пробиркам. А это крайне важно, чтобы исключить вероятность ошибок на преаналитическом этапе», – отметила главный врач медицинского департамента «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь» 4

Новый центр станет основой для развития принципиально иной стратегии оказания услуг – от небольших медицинских офисов по сдаче анализов к целой сети мини-медицинских центров. Здесь планируют развивать амбулаторное направление с оказанием медико-поликлинической помощи. Усилят направления физиодиагностики.

Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь» 5

Число тестов, которые будут сдавать пациенты, не вырастет. Анализы будут более точечными. Соответственно, более точными станут диагнозы и лечение.

Новое медицинское учреждение станет основой для сети мини-медицинских центров, которые придут на смену медицинским офисам.

Фото В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр «Инвитро-Сибирь» 6

«Близко к дому пациент сможет пройти консультативный приём, сделать УЗИ на аппарате хорошего качества. А крупные центры станут выполнять функцию экспертизы: здесь будут принимать врачи, которые являются лидерами в своих направлениях и используют более серьёзное оборудование», – подчеркнул генеральный директор «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин.

По его прогнозу, в ближайшие пару лет несколько мини-медицинских центров откроются в отдалённых районах Новосибирска, где пока не хватает поликлиник.

 

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Автор:
Станислав Якушевич
журналист

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врачи
медицина
Инвитро
анализы
медцентр
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